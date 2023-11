«La cultura bergamasca in Russia». Cosa lega il capoluogo orobico alla terra degli zar?

«C’è una prima fase, nella biografia di Lanzi, in cui egli appare come un giovane dalla testa calda, uno scapestrato impegnato a combattere al soldo dei vari eserciti europei – spiega Persi – Aveva rubato i gioielli della madre per poter disporre di un gruzzolo che gli permettesse poi di viaggiare in autonomia. In Russia, venne però imprigionato e sarà proprio l’esperienza carceraria a fornirgli materia letteraria per il pamphlet contro il governo che, in quel periodo, era dominato dalla zarina Anna I di Russia la quale, parente di Pietro il Grande, si era distinta per la sua incapacità di comando e la sua rozzezza. Il testo di Lanzi, anche perché composto in francese, rischiava quindi di trasformarsi in un caso diplomatico e, sicuramente, di diventare un elemento di disturbo per tutti quegli stati che, in quel periodo, stavano allacciando relazioni e alleanze con la Russia. La corte russa scrisse pure un contro-pamphlet, pubblicato in Germania, in tedesco».