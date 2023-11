Emanuela Evangelista, lottare per il clima nel cuore dell’Amazzonia

Secondo la biologa la buona notizia è che sappiamo come proteggere la foresta che è ancora intatta, abbiamo però poco tempo per farlo, circa 15 anni, prima che si trasformi in una savana. «Anche in Europa si può fare qualcosa, non c’è un “loro che deforestano” in Amazzonia e un “noi” qui che siamo innocenti. Siamo tutti partecipi del disastro ed è facile capirlo se pensiamo a perché si tagliano gli alberi, basta guardare nel nostro piatto: coltivare soia rende di più che tutelare la foresta e il Brasile lo sa benissimo, infatti è diventato il maggior produttore mondiale di questo ingrediente base per i mangimi utilizzati negli allevamenti intensivi. È un dato di fatto che in termini di impatto ambientale, ogni volta che parliamo di fame nel mondo, non dobbiamo sfamare 8 miliardi di bocche come si legge sui giornali, ma 80 miliardi, perché anche gli animali di cui ci cibiamo vanno alimentati. La risposta a questo problema non è sicuramente semplice e ognuno fa le sue scelte personali, ma è importante sapere che ognuno in prima persona può fare qualcosa anche solo decidendo come alimentarsi o cosa indossare».