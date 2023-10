Gaza-Israele, «bisogna chiedersi chi pagherà le conseguenze»

FM: Non so se si stia andando verso la terza guerra mondiale, ma la situazione è grave, talmente sull’orlo del baratro che la posizione dei governi europei e dell’amministrazione statunitense risulta, dal mio punto di vista, estremamente discutibile. Mi pare che non ci sia piena consapevolezza di quello che sta succedendo. Il Medio Oriente è già scombussolato ma, ancora, non si sa in quale direzione stia andando. Al momento, ci sono infatti diverse questioni che rimangono in sospeso: non si può dire se il conflitto si allargherà a livello regionale (coinvolgendo altri attori), come andrà l’assalto israeliano via terra e neanche quale sarà il futuro di alcune nazioni arabe, in cui le manifestazioni di piazza in favore dei palestinesi hanno marcato un solco profondo fra cittadini e governo.