Luigi Cantamessa, perché la cultura ferroviaria è una cultura umanistica a tutti gli effetti

LC: Io nutro una visione molto positiva. Perché vede, se lei avesse chiesto a un italiano vent’anni fa di passare la sua domenica a bordo di una carrozza antica, l’avrebbe guardata male. Oggi facciamo un’altra cosa. La littorina è una littorina a gasolio pulito. La Centoporte non è più una vecchia carrozza utilizzata da ferrovieri in pensione per il treno della domenica, ma un’elegante vettura restaurata filologicamente, dove i turisti possono anche degustare un aperitivo durante il viaggio. Dieci anni dopo Fondazione FS, nel 2023, è nata la nostra nuova creatura, FS Treni Turistici Italiani, una società di cui sono stato nominato con profondo orgoglio Amministratore Delegato. Una nuova compagnia ferroviaria per andare oltre Fondazione FS. Treni d’epoca, ma anche treni turistici con carrozze, vetrate panoramiche, ristoranti, vagoni per il trasporto delle bici, degli sci. La Freccia Orobica, per esempio, è un treno turistico. Però tutti converranno, soprattutto i nostri conterranei, che oggi la Freccia Orobica non è altro che un treno regionale, un Vivalto utilizzato in maniera indistinta dal lunedì al venerdì per portare i pendolari e nei finesettimana d’estate per fare turismo. Allora, pensiamo insieme ad una Freccia Orobica con la prima, la seconda classe con gli scompartimenti, l’area silenzio, l’area per i bambini, la possibilità per gli anziani di poter viaggiare coi nipotini, un vagone ristorante, un’assistenza a bordo fatta da un capotreno che non è un capotreno avvezzo alle difficoltà quotidiane del trasporto pubblico pendolare, ma è quasi un conduttore Steward. Ecco, allora i nostri concittadini lasceranno a casa tante macchine, e andranno nella bella Romagna con un treno. È questo che faremo. Non sarà un treno di lusso, ma un treno di alto livello che potrà veramente cambiare la modalità di andare in vacanza. La vacanza incomincia in stazione.