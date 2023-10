«Senegal perdona l’Europa», Davide Lemmi racconta il Paese di Senghor

DL: I senegalesi sono un popolo di viaggiatori: ogni famiglia, in Senegal, conta fra le sue fila qualcuno che è partito. L’Europa è la meta più ambita, ma ci si mette in cammino (o in mare) anche per raggiungere il Marocco, la Guinea e il Gambia. C’è chi parte in piroga o chi attraversa il deserto (come nel film di Garrone), ma quest’ultima modalità è rara. Molte sono le ragioni: lo spirito d’avventura (soprattutto fra i più giovani), le pressioni familiari e sociali e poi, ovviamente, la mancanza di lavoro o prospettive professionali mediocri. Causa corruzione, è infatti difficile fare carriera nella pubblica amministrazione e difficile è diventare imprenditore. Al massimo, si può ambire ad aprire uno dei tanti negozietti che vendono generi di prima necessità, come latte, acqua e scatolette di tonno. Si parte per avere una vita migliore e, molto spesso, si ritorna. Il Senegal è caratterizzato da un sistema migratorio circolare, se così si può dire. Tanti di coloro che ce l’hanno fatta tornano a investire in patria. Danno vita a una piccola azienda agricola e si costruiscono una casa. In Italia, l’immigrazione senegalese è storica: ho amici i cui genitori sono giunti nel nostro Paese già a partire dagli anni Ottanta.