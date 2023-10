Fosbury Architecture al festival «Zone Digitali». Innovazione, sostenibilità e ribellione creativa

FA: Sulle opere pubbliche incompiute italiane lavoriamo da più di 10 anni. È un progetto che seguiamo dalla fondazione di Fosbury Architecture e per il quale dobbiamo ringraziare Alterazioni Video, un collettivo di video-artist che è stato in grado di trasportare gli “Ecomostri” – un’invenzione di Striscia la Notizia – dalla cronaca ad un piano artistico ed immaginifico. Nel 2018 abbiamo pubblicato insieme «Incompiuto. La nascita di uno stile», la prima ricognizione completa del fenomeno. Abbiamo scoperto circa 700 edifici incompleti e abbandonati diffusi in tutta Italia. La quantità e qualità di questi manufatti ci ha spinto a sostenere che “Incompiuto” è il più importante stile architettonico in Italia dal secondo dopoguerra ad oggi. Una provocazione per alimentare il dibattito intorno ad un tema sostanzialmente negletto e quasi sempre archiviato come spreco e vergogna; nel tentativo di ribaltare il punto di vista da negativo a positivo, da occasione persa a opportunità. Dopotutto questi edifici sono a tutti gli effetti opere pubbliche e meritano una seconda possibilità. Era da molto tempo che cercavamo un caso studio sul quale intervenire e per il Padiglione Italia, insieme al collettivo di architetti ferrarese HPO e la scrittrice Claudia Durastanti, abbiamo identificato a Ripa Teatina una ex RSA perfetta per sviluppare il primo progetto in Italia di riattivazione di un’opera incompiuta. In una prospettiva di pacificazione e disvelamento, il progetto si propone come occasione per immaginare un nuovo processo di riattivazione partecipato, capace di addomesticare l’“Ecomostro” che così tanto ha segnato la vita di quel territorio. Il progetto «Uccellaccio» permette ai visitatori la riscoperta dell’edificio, attraverso un percorso di 440 metri. Il 29 aprile 2023 il progetto è stato aperto al pubblico in collaborazione con il Comune con una visita guidata e il prossimo passo è quello di far diventare l’intervento – che si snoda in un paesaggio stupendo di uliveti e vigneti – un parco pubblico a tutti gli effetti.