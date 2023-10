Per il Señor de los Milagros, Bergamo si tinge di viola

Conclusi i canti nazionali, i cargadores riprendono sulle spalle l’immagine e procedono con l’andatura pendula. Dietro di loro, il numeroso corteo di peruviani avanza lungo via sant’Alessandro, seguito dallo sguardo di turisti curiosi e, soprattutto, di residenti bergamaschi affacciati alla finestra. Tra la folla, riesco a parlare con Cristina, una trentunenne che, come Enrique, è nata in Perù e si è trasferita in Italia con la famiglia quando era piccola: «Io vengo qui con i miei bambini per insegnare a loro ciò che mi hanno trasmesso i miei genitori e i miei nonni. Poi in realtà non sempre seguo gli eventi della comunità, non vado spesso a messa, ma è comunque importante esserci in giorni come questo». Attorno a lei, trotterellano divertiti alcuni bambini, tutti con la propria tunica viola. «Ci tengo a vestire così i miei figli, almeno cominciano fin da piccoli a conoscere le loro origini. Altrimenti, il rischio che corrono è di perdere il legame con la propria terra» mi spiega un’altra giovane, mentre sistema il cerchietto della figlia. Più che per l’aspetto religioso quindi, molti genitori di origine peruviana e a cavallo tra la prima e seconda generazione partecipano alla processione con i figli per non dissolvere la propria storia e per trasmettere i preziosi valori della tradizione da generazione in generazione.