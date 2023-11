Mouhamadou Lamine Seck, «nei miei quadri racconto la quotidianità e porto una parte della mia cultura africana»

Discutendo con Lamine dei vari aspetti della sua vita artistica scopro che, dal 2000 in avanti, i suoi quadri hanno trovato spazio in esposizioni organizzate in vari punti del globo, tra cui spiccano Milano, Parigi, Marsiglia e Vancouver. Dopo la crisi economica, però, Lamine ha dovuto prendere la decisione di accantonare l’arte mettendosi alla ricerca di un posto di lavoro stabile. «Gli ultimi anni per me sono stati abbastanza spenti dal punto di vista artistico. Non avevo più stimoli e le poche opere che producevo erano per lo più un passatempo privato. Uno degli obiettivi della mostra “Risveglio” è appunto quello di potermi rimettere in gioco». Mentre pronuncia quest’ultima frase, leggo negli occhi di Seck la volontà di ritrovare il lato sociale di quella vena artistica che lo ha accompagnato per tanti anni durante i suoi viaggi per il mondo.