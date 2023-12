Sentirsi “nipote di Babbo Natale” per un giorno in una casa di riposo

Il pensiero di Giuseppina, la “nonna” che ho scelto, è stato condiviso online dalle operatrici e dalle volontarie che la assistono ogni giorno: «Da qualche mese vivo in casa di riposo e ciò che più mi manca è il mio cagnolino Doghi che spesso scappa di casa per venire a trovarmi: rimane fuori dalla porta finché un’operatrice non lo fa entrare per ricevere qualche coccola da me. Vorrei trascorrere molto più tempo con lui, ma non è sempre possibile per questo mi piacerebbe avere un “sostituto” in peluche che gli assomigli da coccolare quando voglio».