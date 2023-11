È possibile educare contro la violenza? Vorrei chiederlo agli uomini

Spiega Volpato: «I figli sono figli del tempo in cui nascono: siamo tutti immersi nella stessa cultura. Ci proclamiamo femministi e femministe, ma poi se vediamo una donna senza un uomo la definiamo “sola”, se non abbiamo un uomo ci definiamo “sole” e mettiamo in dubbio il nostro valore. Se una donna non guida di notte o in autostrada o non ha un conto corrente personale ci sembra tutto sommato normale. Ci sembra pacifico che non abbia un lavoro o non sia in grado di mantenersi. Se invecchia o ingrassa è la prima cosa che notiamo. Se non fa figli è una donna, ma non fino in fondo. Diciamo che la colpa è dei genitori ma stiamo pensando che sia delle madri, ché in Italia si sa che i padri sono assenti giustificati, loro lavorano. Il rispetto non si insegna: è il femminile autorevole che si prende il suo posto nel mondo. Se un figlio vede la madre rinunciarci, entrerà nell’ottica che è normale. Quindi, se una donna lo supera, si sentirà un fallito».