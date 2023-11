Innovazione, intelligenza artificiale, imprenditoria femminile: il Festival «Città Impresa» in dieci imperdibili incontri

Per tre giorni, si cercherà di ragionare sulle strategie che le imprese stanno mettendo in atto per mantenere l’industria italiana competitiva a livello globale, ma anche sull’importanza che un tessuto sociale coeso ha per uno sviluppo armonico dei territori. E ancora, si discuterà di quei piccoli grandi gesti in grado di fare la differenza nel rapporto con i dipendenti e di avere anche importanti ricadute sociali. Non a caso, numerosi incontri del Festival sono dedicati al ruolo delle donne nell’economia e alle misure per sostenere l’occupazione femminile, senza che le lavoratrici siano obbligate a scegliere fra carriera e famiglia.