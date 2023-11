filamenti: sul Nobel per l’economia a Claudia Goldin. Perché la vera economista di casa era mia nonna

Sono figlia di due commercialisti. Mio padre si era laureato in Economia alla Bocconi negli anni Sessanta, purtroppo è morto giovane e non ha avuto la fortuna di esprimere il suo potenziale in questo campo. Mia mamma, che è ragioniera, dopo la morte di mio padre ha deciso di fare l’esame di stato per diventare commercialista. Con la testardaggine che la contraddistingue ha passato l’esame, e negli anni Ottanta ha aperto uno studio commerciale tutto suo. Sono cresciuta tra resoconti, tabelle, numeri, percentuali e dichiarazioni dei redditi. Ricordo le calcolatrici con il rullo di carta, i primi post-it, i calcolatori con gli schermi che occupavano tutta la scrivania. Ricordo mia mamma accendere i ceri a: «Sant’Excelle!». Eppure, nonostante questa nobile genealogia economica, per qualche mistero freudiano io l’economia non l’ho mai capita. Non mi ha mai interessato. L’ho sempre trovata noiosa. E non chiedetemi oggi quanto fa sette per otto perché non lo so.