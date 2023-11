Mi sono chiesta come combattere il tempo. E ho capito che muore solo ciò che si dimentica

Così mi sono fatta portatrice di altre vite passate e calpestate dal tempo, dando volto a realtà dimenticate proprio attraverso la fotografia. Per me, questo supporto può diventare il mezzo per bloccare lo scorrere del tempo e per creare delle nuove memorie. Nei miei elaborati, e in particolare in «Degli amabili resti», plasmo delle sensazioni private e personali in materia fisica e condivisibile dalla moltitudine. La mia produzione artistica è per me come un medicinale, perché con le mie opere esterno le mie verità, le mie paure e le mie incertezze, con l’intenzione di smentirle e scongiurarle.