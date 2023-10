Street art, miniere e imprenditoria femminile. Ecco la nuova puntata di «Storie dal backstage»

Sei street artist di fama nazionale e internazionale sono intervenuti su sei campi da basket, tre in provincia di Bergamo e tre in provincia di Brescia. Tra i protagonisti, il bergamasco Paolo “Il Baro” Baraldi, che ha dipinto il campo di basket e baskin di via dei Mille, nel comune di Bagnatica. Ex giocatore di pallacanestro, costretto a fermarsi per un infortunio, Baraldi si dedica all’arte a tempo pieno fin da giovanissimo. L’idea alla base di «Street Art Ball Project», di cui è direttore artistico, è sorta in lui tra la prima e la seconda ondata della pandemia. «Ho sempre visto nel playground uno spazio di libertà totale. Assomigliava molto a quello che troviamo nei graffiti, nell’arte di strada. Mi sembravano due ambienti che avrebbero potuto fondersi insieme».