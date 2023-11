La cultura che cura è al centro della nuova puntata di «Storie dal backstage»

Per il direttore artistico di Orlando Festival, la Capitale della Cultura è stata un’occasione per sperimentare e sperimentarsi. «Questo progetto è stato per noi una palestra, per capire chi mancava in questo momento, e come farlo entrare. È stato un laboratorio che ha lasciato alcune esperienze che stanno già gemmando. Il lavoro che abbiamo fatto su come l’accessibilità alla cultura potesse essere ampliata, per esempio, ha lasciato tracce sia in noi operatori che nei partner delle iniziative, oltre che nelle comunità. Non si torna indietro. Come recita il titolo del nostro progetto, le alleanze non sono un obiettivo raggiunto, ma una pratica su cui allenarsi quotidianamente».