workinprogress: anche al piccolo imprenditore è concesso di sentirsi fragile (e chiedere aiuto)

Io stesso sono entrato in contatto con questo fenomeno in modo del tutto accidentale. Semplicemente perché per qualche anno ho lavorato come tutor e formatore nel settore edile. Un’attività che mi ha portato a trascorrere molto tempo con muratori, idraulici, elettricisti, gruisti, pavimentisti, piccoli impresari. Erano gli anni in cui il testo unico sulla sicurezza 81/08 prendeva il posto della famosa 626, introducendo anche nuove norme relative al consumo di alcol e stupefacenti. Se nelle ore d’aula il tema era accolto da uno strano silenzio, nei momenti informali come le pause pranzo invece emergevano tante testimonianze drammatiche — storie di vita raccontate quasi sempre in terza persona, per non esporsi troppo. Affiorava così un vasto mondo di sofferenza sotterranea che non avrei incontrato altrimenti, pur vivendo da sempre nel medesimo raggio chilometrico.