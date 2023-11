«Pelli di foca», la passione per lo sci alpinismo in un gioco

Abbiamo chiesto a Simone Trussardi, uno dei creatori, in cosa consiste una partita a «Pelli di Foca». «Ci tengo a dire che non si tratta di un gioco dell’oca, nonostante l’assonanza. Ogni partita vuole ricalcare una vera gita di sci alpinismo, con le sue fasi essenziali. Si decide dove andare e si compone il tabellone di gioco, tra le otto combinazioni possibili. Tra gli itinerari abbiamo inserito nomi quali Presolana, Monte Rosa, Lyskamm o Adamello. Dopodiché, si valuta il bollettino neve di quella zona, che influenzerà la partita, come nella realtà. Con grado di “rischio 3”, c’è più probabilità di venir coinvolti in valanghe e su alcuni tratti bisognerà mantenere una casella di distanza. Si valuta il proprio stato di forma, pescando una carta personaggio. Ogni giocatore, infatti, si identificherà in una personalità tipica dello scialpinismo. Spesso tra amici usiamo questi nomignoli anche come simpatici sfottò. E poi tra peripezie varie, si gioca per arrivare per primi al rifugio in cima!».