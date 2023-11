«Storie dal backstage», cinema e teatro per «curare» il territorio

Non potrebbe esserci luogo migliore della nostra città per promuovere la cultura del dono. È a Bergamo, infatti, che negli anni Settanta nasce quella che oggi conosciamo come AIDO, ovvero l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. «AIDO trae le sue radici nella nostra città e qui si sviluppa in modo particolare – racconta Corrado Valli, presidente regionale – Non è un caso che nel 1975 la prima assemblea venne fatta proprio a San Pellegrino, lo stesso luogo dove lo scorso 16 settembre abbiamo ricordato il cinquantesimo anniversario dell’associazione». Per l’occasione, la compagnia bergamasca Luna e Gnac ha messo in scena «Il ricamo del mondo», uno spettacolo con Federica Molteni e Michele Eynard che vede al centro il tema delicato della donazione di organi, trattato in maniera metaforica. Nei prossimi mesi, la compagnia teatrale proporrà una serie di repliche sia in terra bergamasca che in terra bresciana. L’associazione CaraMella di Brescia si cimenterà invece nello spettacolo «Nel tunnel», storia vera di Ivano Saletti, il campione di ciclismo che ha ricevuto un trapianto di cuore e che non ha mai smesso di pedalare e vincere anche dopo l’operazione.