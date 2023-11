Un murales partecipato per raccontare la solidarietà e il valore del dono

Sabato 25 e domenica 26 novembre c’è stato un insolito movimento in viale Pasteur 1, nel quartiere di Loreto. Difficile, per chi passava di lì, non fermarsi: taniche di pittura, rulli, pennelli e una quindicina di giovani. Ancora più difficile, per chi oggi attraversa la via, non accorgersi che qualcosa è cambiato: il «Centro per Tutte le Età», nelle sue pareti esterne, è stato ravvivato da un murales partecipato, progetto di Avis Provinciale Bergamo in collaborazione con la Provincia e il Comune.