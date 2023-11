psicogeografie: i film che ci facciamo in testa

Passeggiando nel centro di Bergamo, per chi frequenta la città da alcuni anni, è possibile riconoscere alcuni locali che una volta erano cinema che ora sono chiusi, sono diventati altro o sono stati abbandonati o abbattuti, come sogni svaniti al risveglio. Cambiamenti come questi non possono non influenzare la vita di chi vive in un determinato luogo. A tal proposito è doveroso per me citare il recente film (che definirei “psicogeografico”) di Alberto Valtellina, «La strada infinita» , che inizia proprio in un cinema di Bergamo, il cinema Del Borgo, e racconta la vita di una delle vie principali della città, via Borgo Palazzo. Queste chiusure sono legate sicuramente a un cambiamento di mercato e del modo in cui fruiamo della visione di film, oltre che dall’apertura dei multisala fuori dai centri cittadini (e spesso vicino o dentro centri commerciali) e della diffusione di piattaforme di streaming.