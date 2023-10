«La strada infinita». Borgo Palazzo come non l’avete mai vista

Ma Borgo Palazzo è anche un luogo socialmente vivo, in cui si incontrano e coabitano diverse comunità. Il progetto di housing sociale su cui il film si sofferma individua proprio alcuni grandi spazi non sfruttati del quartiere – quelli del vecchio manicomio – come idonei per ricavare appartamenti per chi ne ha bisogno. Si intraprende così un complesso lavoro politico e burocratico che non ha la sola finalità di trovare soluzioni ai problemi logistici e materiali, ma anche quello ben più ambizioso di aprire spiragli per l’accoglienza e l’integrazione in un luogo storicamente incline a questo tipo di dinamiche. Lo stesso obiettivo che hanno anche gli insegnanti delle scuole che sorgono nel quartiere, intenzionati a usare i tanti spazi di cui dispongono per non lasciare che il vuoto prenda il sopravvento, laddove “vuoto” non designa solo un elemento fisico, ma anche un risvolto sociale, mentale, culturale.