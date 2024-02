psicogeografie: il mostro che riflette

Mi è capitato di trovarmi solo in una strada abbastanza buia, credo stessi aspettando qualcuno, fermo. Una donna che si trovava a passare di lì, avvicinandosi a me ha abbassato la testa per non incrociare eventualmente il mio sguardo, e ho avuto l’impressione che accelerasse il passo. Di primo acchito mi sono chiesto se ci fosse qualcosa di strano nel mio aspetto, qualcosa di inquietante. E sì, qualcuno potrebbe anche trovare la mia barba sospetta, forse ero vestito di scuro, ma non è questo il punto. Non sono un mostro, ma sicuramente “assomiglio” a un mostro. In un momento storico in cui molte donne vengono uccise da qualcuno che, almeno superficialmente, mi somiglia, ho cominciato a riflettere sulla mia identità.