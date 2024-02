workinprogress: il futuro dei rider? «Per andare va svelto, è comodo, solamente…»

L’accordo è purtroppo saltato poco dopo, per l’opposizione di 12 paesi membri tra cui l’Italia. Tuttavia, settimana scorsa si è raggiunto un nuovo compromesso (al ribasso). Resta la presunzione di lavoro subordinato e l’inversione dell’onere della prova «nel momento in cui un lavoratore, i suoi rappresentanti o le autorità competenti faranno valere la presunzione di lavoro subordinato, toccherà ai datori di lavoro, alle piattaforme, dover raccogliere le prove per dimostrare che un lavoratore è veramente autonomo. Non il contrario, come è stato finora». Così come anche nel nuovo accordo viene confermato l’accesso, per i lavoratori digitali e le loro rappresentanze, alle informazioni sul funzionamento degli algoritmi. In sostanza, la direttiva garantirà che una persona non possa essere licenziata sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato.