workinprogress: non chiediamoci chi sono i “giovani di oggi”, ma cosa fanno e dove lavorano

«Tutti siamo stati giovani nella vita» è un’esclamazione molto comune. Si usa solitamente per esprimere nostalgia per la propria gioventù o indulgenza nei confronti di quella contemporanea. Nonostante la sua efficacia comunicativa (tutti capiscono a cosa ci riferiamo quando la utilizziamo), si tratta di un’affermazione falsa dal punto di vista empirico. Non è vero che siamo stati tutti giovani. Al contrario, “essere giovani” è un’esperienza storicamente recentissima, per giunta riservata solo a un segmento della popolazione mondiale. È tutto fuorché universale. Non esisteva in passato. Nelle società preindustriali si passava dall’infanzia all’aratro senza alcuna specifica fase intermedia, come accade ancora oggi in molte aree del pianeta. Insomma, non tutti — anzi, pochissimi — sono stati giovani in passato e anche nel presente tantissimi “adulti” non sono mai stati giovani e altrettanti bambini non lo saranno in futuro.