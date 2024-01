Arriva Coorious Translate per esperti in comunicazione giovanile

Con Coorious Translate nessuno potrà dirsi educatore o esperto in comunicazione giovanile, ma avrà vissuto un’esperienza base utile per il futuro, per capire se il mondo educativo rimane una passione o può diventare una professione. L’obiettivo delle dodici ore iniziali della Week è quello di permettere ai partecipanti, giovani dai 18 ai 30 anni, di comprendere in poche ore se questo tipo di professione - esperto in comunicazione giovanile - è coerente con loro. I partecipanti si troveranno a riflettere sul loro modo di stare con gli adolescenti: Come reagisco ad un imprevisto? Vado in paranoia o trovo una soluzione alternativa? Fatico a parlare davanti ad un gruppo di ragazzi o riesco a trovare il click per coinvolgerli? Questo tipo di lavoro mi accende o non fa per me?