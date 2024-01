«Il 5 e il 10», quando il tragitto casa-scuola diventa un’occasione di socialità

Gli educatori del Centro di Aggregazione Giovanile «Il Graffio» di Treviolo svolgeranno un ruolo chiave, salendo a bordo dei pullman di linea per entrare in contatto diretto con gli studenti. Il progetto si propone di trasformare il viaggio in un’opportunità di formazione e crescita, sfruttando il tempo prima e dopo le lezioni. Il periodo tra le 7 e le 8 del mattino e dopo la fine delle lezioni diventa così un momento strategico in cui gli autobus di linea diventano luoghi di riflessione e dialogo tra i giovani. In un contesto in cui le occasioni di incontro e discussione sono sempre più limitate, il progetto mira a rendere il viaggio da casa a scuola e viceversa un’occasione significativa di connessione e apprendimento.