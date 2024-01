filamenti: oltre i numeri di Bergamo Brescia Capitale della Cultura

«È stato un grande vortice d’eventi di cui il pubblico ha fatto scorpacciata, spesso famelica, godendo di proposte di ogni tipo a volte addirittura ibride al suo interno. Penso si possa prendere il dato “quantità” come aspetto positivo di un territorio vitale che vuole produrre cultura. Mi azzardo ad affermare che vi sia stato almeno uno spettacolo in tutti i comuni delle due province, anche in quelli più piccoli che sono entrati in reti d’eventi con la volontà di essere parte di una grande festa. Se c’è stata quindi una criticità non è certamente emersa in questo fantastico e più che positivo 2023 che è servito a riaffermare, nelle capaci parole della politica, che la cultura porti beneficio, sviluppo territoriale e ricchezza in tutti gli ambiti. Ecco perché ora e davvero c’è bisogno di un nuovo orizzonte, di una rivoluzione che parta da investimenti economici opportuni, che superi confini routinari, alimentando una brillante produzione d’arte scenica in cui esista realmente il tempo necessario alla cura, per far poesia nel quotidiano rendendolo quindi sempre sorprendentemente straordinario».