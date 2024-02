I miei nonni del Nord. Irma e Cornelio attraverso il tempo e le stagioni

Cornelio per i suoi vestiti ha un solo cassetto e forse un’anta di armadio, ma ovviamente non sa quali siano. Quindi succede che se Irma va in ospedale per una settimana per fare degli accertamenti, lui va avanti a mangiare insalatone a pranzo (non sa come si accende il fornello) e a vestirsi con delle camicie e dei maglioni improbabili. E quando gli chiedo se posso dare una mano con gli abbinamenti, lui acconsente senza protestare. Ovviamente non sa dove mettere mano e sembra quasi che non abbia mai abitato in questa casa, che non a caso prende il nome da chi comanda veramente: Villa Irma.