psicogeografie: raccontiamo storie per non perdere la memoria

Questo odio, che può tradursi anche in indifferenza, verso persone diverse, purtroppo è ancora vivo. Si perpetuano ancora politiche che negano diritti a chi è “diverso”, per religione, colore della pelle, orientamento sessuale, abilità, età, genere, nazionalità, condizione sociale, credo politico, tifo sportivo. Ci si concentra sulle differenze e non su ciò che ci accomuna, in quanto esseri umani. O, allargando il campo di attenzione, in quanto terrestri. Se ci sentissimo parte di un unico organismo, la Terra, o quantomeno di una grande comunità, l’Umanità, orrori del passato come i campi di concentramento che vengono ricordati oggi, o del presente – come le guerre in atto in Ucraina, a Gaza, nel Medio Oriente, e tutti i conflitti dimenticati o che restano sotto la soglia dell’attenzione, nonché la morte o la tortura di persone che hanno intrapreso un viaggio verso un futuro migliore (se non l’unico possibile), o ancora la negazione degli stessi diritti a chi è diverso – forse non sarebbero possibili.