«Mezza Quaresima», il Carnevale di Bergamo mette al rogo il patriarcato

Come nelle tradizioni più antiche, il «rasgamento» è un momento che, attraverso le alte fiamme di un rogo, consente di sollevare temi di protesta sociale, denunciando così le “brutture” che durante l’anno hanno alimentato il malcontento del popolo. Anche a Bergamo, il Ducato di Piazza Pontida ha sempre “dato alle fiamme” temi di attualità e spunti di riflessione per capire meglio chi siamo e in quale mondo viviamo. Per questa ragione, il tema di quest’anno sarà la «Cattiva educazione patriarcale». Una scelta coraggiosa, ma doverosa per il Ducato che ha scelto di trattare un argomento di grande attualità con il sorriso sulle labbra, proprio nello stile dell’associazione. «Non possiamo dimenticare che in molte famiglie considerate moderne e al passo coi tempi – spiegano gli organizzatori – ci siano ancora padri (da cui l’espressione patriarcato) e, dopo di loro, fratelli, mariti, figli maschi che decidono cosa una donna può o non può fare. In ambito familiare sono ancora le donne ad occuparsi dei bambini, e, ove ci fossero, degli anziani e dei malati. Sembra una cosa naturale, ma non lo è. Così come sembra naturale che, sul posto di lavoro, le donne, a parità di mansioni, guadagnino meno degli uomini, subiscano battute sessiste e vedano il loro ruolo spesso non riconosciuto».