L’amore e la pazienza oltre la malattia: mia nonna mi ha insegnato a non mollare

Mia nonna Pina, insomma, mi ha insegnato a non mollare. Lei rimane sempre in piedi, nonostante le gambe cedano e l’età si faccia sentire. Mantiene i nervi saldi e continua ad avere quel dono che a me manca: la pazienza. Anche quando non sa più cosa fare e vorrebbe solo che finisse l’incubo che qualche anno prima vedeva come molto lontano, anche quando suo marito inconsciamente la allontana e lei prova dolore in solitudine. Nonna Pina mi dimostra ogni giorno che pazienza e resilienza possono aiutarci ad affrontare i pericoli della vita, sia che siamo sia che non siamo pronti.