Tutte le canzoni e il carattere che mia nonna Angela mi ha lasciato

Dopo alcuni decenni di vita in quella casa, quando Angela e Giovanni erano già da tempo i miei nonni, nel pomeriggio di un giorno qualunque incapparono in un dibattito televisivo, condotto da Maria De Filippi, sul tema dei diritti delle persone LGBTQ+. C’è da premettere che Angela era cattolica, credente e praticante. In quel momento scoppiò in lei un moto di orgoglio, come il giorno in cui sposò Giovanni andando contro ai pregiudizi. Chiamò in trasmissione, prese la linea e disse in diretta: «Io sono orgogliosa di essere mamma di una persona omosessuale e libera», scatenando un plauso scrosciante del pubblico in studio. Si commosse di gioia per l’energia di quella sua rivendicazione e dall’emozione riattaccò senza congedarsi. Il cammino per arrivare a quella presa di consapevolezza e posizione non era stato facile. Il peso del giudizio, di sentirsi donna, moglie e madre “sbagliata” l’ha vissuto e combattuto con resistenza, ma di certo non l’ha mai subìto.