Cartacce, rossetti e orecchini con la clip. Gli imprevedibili insegnamenti di mia nonna

Mi è rimasto però l’amore per i raggi solari, insieme a quello per il bikini. Per mia nonna non è mai esistito altro tipo di costume, perché sarebbe stato profondamente insensato privarsi di preziosi centimetri di pelle abbronzata. Per questo, quando un’amica mi dice di non sentirsi a suo agio nel mettersi in due pezzi o qualcuno fa commenti poco educati sui corpi altrui penso sempre all’esempio di mia nonna: il costume mica serve per essere carine, ma per andare al mare e prendere più sole possibile. Mia nonna ha indossato il bikini finché se l’è sentita di andare in spiaggia e io farò esattamente lo stesso, pure se dovessi avere 90 anni, le smagliature o pesare 120 chili.