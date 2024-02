«Nipoti di Babbo Natale», perché le case di riposo siano «luoghi di vita e di opportunità»

C’è chi per Natale immagina una morbida “coccola” in lana, chi preferisce un profumo. E chi, ancora, vorrebbe conoscere il suo cantante preferito o il calciatore del cuore. Tra le “nonne” protagoniste dell’edizione 2023 del progetto c’è una signora bergamasca. Si chiama Ella, risiede al Centro Don Orione di Bergamo, e ha visto diventare realtà il suo più grande desiderio: incontrare l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. «Ella ha novant’anni e ha partecipato alla conferenza stampa di apertura dell’edizione di quest’anno. E quando Radio Deejay ci ha chiesto di poter parlare in trasmissione con un anziano abbiamo invitato lei. È stata in diretta per un’ora, è stata mitica». Ad esaudire il sogno di Ella una nipote intraprendente, che ha fatto pervenire la richiesta all’ufficio stampa dell’Atalanta. «Gasperini ha accettato – commenta entusiasta Laura Bricola – È andato lì con un paio di persone, in incognito, e si è messo a sua disposizione. Ella gli aveva scritto una lettera, perché era sicura che non sarebbe venuto, gliel’ha data in diretta e lui si è commosso. E tra l’altro lei deve avergli dato la formazione che voleva per la domenica successiva…è proprio una tifosissima!».