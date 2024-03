Akira Toriyama. Tra umorismo, il bene che trionfa e anche un po’ di sbadataggine

Così ho conosciuto l’umorismo di Toriyama, spensierato con punte al limite del demenziale tra alieni stilizzati con il sedere in testa e finti Superman che “volano” sdraiati su uno skateboard. Dozzine di personaggi folli, sbadati ma fondamentalmente sempre positivi esattamente come lo stesso Toriyama, famoso per essere un ritardatario cronico e per aver più volte creato buchi tramistici nelle sue opere per dimenticanze o disattenzioni, ma sempre mettendocela tutta per portare il miglior prodotto possibile al pubblico. Potrà sembrare un assurdo, però l’arma vincente di Toriyama nel corso della sua lunga carriera è stata quella di far fronte alla sua stessa sbadataggine e propensione alla procrastinazione. Nonostante l’ottima tecnica, infatti, il disegno di questo fumettista è sempre stato caratterizzato da linee semplici, proprio per diminuire i tempi di lavoro e riuscire a rispettare le tanto odiate scadenze.