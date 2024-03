filamenti: donne, comunità e vita di ringhiera

Un superpotere che penso aumenti per le donne nella fase matura della vita, quando si comincia a sentire meno pressante l’aspettativa dei ruoli di genere e in sostanza ci si comincia a sentire più libere, senza costrizioni. La grande iconica femminista statunitense Gloria Steinem, nel suo famoso saggio « Doing Sixty and Seventy » («Diventare sessantenne e settantenne», purtroppo non tradotto in italiano), parla dell’inaspettata liberazione che deriva dall’invecchiamento, che porta le donne ad essere meno accondiscendenti e più assertive e radicali. Quando avviene il passaggio di liberazione dai ruoli di genere, la comunità per le donne torna ad essere centrale nell’economia del quotidiano. Le chiacchere con le amiche in ringhiera, il cappuccino al bar, la spesa, il mercato, le telefonate. Ma anche, per tantissime, la messa, il giro al cimitero, persino i funerali. Sono tutti luoghi che producono relazioni, antidoti contro l’isolamento, direi anche zone di espressione e produzione di pensiero e in una certa forma di radicalità.