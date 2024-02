«Capelli d’argento labbra rosse». C’era una volta in una casa di riposo…

A Gromo abbiamo incontrato Dolores, che non si chiamava così quando è nata. In Australia l’hanno battezzata come Dolly e probabilmente davvero somigliava a una bambolina, perché ancora oggi conserva una coppa d’argento che il comandante del bastimento che dall’Australia ha riportato in Italia lei e la sua famiglia le ha consegnato come bambina più bella del viaggio. Su quella nave rimasta in acqua oltre un mese c’erano anche le tre sorelle e la mamma. Il padre era da poco morto nelle viscere delle miniere australiane e con lui se n’era andato il sogno di riscatto che lo aveva portato a lasciare l’Italia anni prima. «Di quei tempi ricordo le urla della mia sorella maggiore, che implorava nostra madre di smettere di piangere. La disperazione per la perdita del marito e l’incertezza del futuro la deprimeva. Per molto tempo la nostra vita è stata misera. A undici anni, per portare a casa il mio contributo, insieme a mille altri lavoretti, trasportavo la borsa da viaggio dal pullman a casa di un vecchio villeggiante che saliva ogni venerdì in Val Seriana».