Ambiente, società e percorsi per una nuova «Tierra!»

Il mondo degli alpeggi e dei pastori sarà al centro, giovedì 21 marzo a Presezzo, della serata «Pastore per scelta», in cui Marzia Verona trasmetterà il fascino della transumanza, tra pericoli e imprevisti. Ad aprile la rassegna continuerà martedì 2 aprile a Ponte San Pietro con Francesco Costa, giornalista e vicedirettore del giornale online «il Post» che racconterà la politica statunitense e le conseguenze che ricadono sul nostro Paese nell’incontro «Cos’hanno in testa gli americani». A Paladina, giovedì 4 aprile, «Siamo nati per amare» permetterà allo psichiatra Antonino Tamburello di parlare di relazioni d’amore: l’essere amati è un dono da proteggere a tutti i costi. Giorgia Serughetti, laureata in Filosofia politica a Torino, con un master in Sociologia all’Università «La Sapienza» e dottorato in Studi Culturali, sarà ospite venerdì 5 aprile a Zanica, con un appuntamento dal titolo «C’è qualcosa di più grande degli individui». In un tempo segnato da molteplici crisi riemerge oggi – soprattutto dal basso – il desiderio di scelte e politiche radicali che parlino di solidarietà, di responsabilità collettiva, di uguaglianza.