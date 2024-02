La Storia oltre la memoria. A Mozzo un incontro sul dramma delle foibe

Per mano titina morirono anche civili, come Norma Cossetto e partigiani, come Angelo Adam . «Norma Cossetto è in realtà una figura discussa, a tratti controversa – spiega Perazzoli – c’è infatti chi la presenta come fascista convinta; la Repubblica Sociale le dedicò pure una brigata. Invece, per quanto riguarda Angelo Adam, antifascista fiumano non comunista, non ho molto da dire: credo sia l’esempio di come la violenza dei partigiani jugoslavi si accanisse non solo contro i fascisti e i rappresentanti più in vista della comunità italiana, ma anche contro chi veniva giudicato potenzialmente dannoso ai fini della realizzazione del nuovo stato socialista. Anche per questo, nonostante fosse sicuramente presente un sentimento anti-italiano rabbioso, “di pancia” (alimentato dal desiderio di vendetta), è pure complicato parlare di pulizia etnica tout-court: dire che gli italiani del Quarnaro, della Venezia Giulia e della Dalmazia siano stati uccisi in quanto italiani significa, semplicemente, fare della retorica. Una retorica da cui il presidente Mattarella si tiene ben lontano».