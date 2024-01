Paola Caridi, «non si può pensare al domani se prima non si ferma la macchina della guerra»

PC: Hamas è un movimento nazionale di matrice nazionalista che nasce e agisce all’interno della società palestinese e che, per lo meno formalmente, non riconosce lo stato di Israele. Quest’organizzazione radicale identifica come «Palestina» tutto quello che un tempo è stato il territorio del Mandato britannico, ovvero dal confine con il Libano all’Egitto, dal Mediterraneo al Giordano: un’area, questa, che sostanzialmente si sovrappone a quello che per gli israeliani (soprattutto per coloro che appartengono alle frange della destra) è Israele. Come già accennato, però, dal 7 ottobre abbiamo assistito a un cambio di rotta, causato da sedici anni in cui Gaza, prigione a cielo aperto, è stata sigillata su tre lati: a Nord, Est e Ovest da Israele e a Sud dall’Egitto. In questo periodo, ben quattro guerre hanno preceduto il conflitto del 2023. Probabilmente, con l’operazione «alluvione al-Aqsa» Hamas voleva rompere la marginalizzazione di Gaza nonché allargare il proprio consenso.