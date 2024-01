Davide Demichelis, per viaggiare a volte basta «farsi invitare a cena»

Viaggiare significa accettare di vedere le cose da un’altra prospettiva. In buona parte dell’Africa, per esempio, guardare il proprio interlocutore negli occhi è un segno di sfida, non di attenzione, come in Occidente. «Pensa a quanti fraintendimenti. Parli con un africano che arriva qui e che magari non ha ancora imparato questa dimensione della cultura e per rispetto guarda per terra. In quel momento lì, se io non lo so, mi sembra che non stia attento a quello gli sto dicendo, che non gli interessa. Sono piccoli episodi che mi hanno colpito e penso che, allo stesso modo, possano colpire gli altri. Danno la dimensione di come ci siano linguaggi completamente diversi, di cui non si può non tenere conto».