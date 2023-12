Mario Morotti, «Il dialetto bergamasco fa bene al cuore»

MM: Per avvicinare le nuove generazioni alle realtà del Ducato bisogna creare interesse. Per l’importante sfilata di Mezza Quaresima, una nostra tradizione storica, sono stati infatti coinvolti circa 3.000/3.500 ragazzi, impegnati nell’allestimento dei carri. Anche la collaborazione con diverse scuole del territorio ha portato i suoi frutti: nell’organizzare il 39° «Festival del Folclore» abbiamo coinvolto alcune classi dell’Istituto Betty Ambiveri di Presezzo in un progetto di Alternanza Scuola Lavoro per alcune attività con i vari gruppo invitati, provenienti quest’anno da Kenya, Taiwan, Sudamerica. Anche per il «Rasgamént de la Égia» abbiamo coinvolto giovani studenti, provenienti dall’Istituto Fantoni, per realizzare il quadro della Égia.