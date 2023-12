«Polentology», giocare a essere qualcun altro per essere sé stessi

È ormai chiaro come per Alice il gioco di ruolo non sia solo una passione ma anche un metodo per creare socialità e lanciare messaggi. L’unica cosa che mi resta da capire è come sia nato in lei l’amore per questa particolare forma di intrattenimento. «Ho iniziato a giocare relativamente poco tempo fa, giusto qualche mese prima dell’inizio della pandemia. Il primo gioco a cui mi sono approcciata è stato “Sine Requie”, un gioco italiano ambientato in un 1957 alternativo in cui il secondo conflitto mondiale è stato interrotto da un evento particolare che ha stravolto il mondo e ha messo in pericolo la razza umana. Proprio questo gioco mi ha accompagnato durante la pandemia, in cui io e amici abbiamo portato avanti una sessione durata molte serate e ora, a distanza di qualche anno, eccomi qui»