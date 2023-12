Il mediatore interculturale. Dietro le quinte di un mestiere che non è «solo tradurre»

Parte del lavoro di Roxana è proprio negli istituti comprensivi, a supporto degli studenti “NAI”, ovvero gli alunni stranieri inseriti per la prima volta nel sistema scolastico italiano. «I bambini appena arrivati non sanno come approcciarsi alla situazione nuova in cui si ritrovano e quindi spesso si sentono stupidi, isolati. In Romania, per esempio, la scuola inizia a 7 anni ed è molto diversa da quella italiana» racconta la giovane che, anche se a un’età diversa, ha vissuto un disagio simile. La mediazione di figure professionali come lei diventa quindi fondamentale per far comprendere ai docenti le difficoltà vissute dai minori, costretti a subire le scelte dei genitori e a trasferirsi in un nuovo Paese.