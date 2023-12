Carlo e Nicola Pavan, «non parliamo più di sostenibilità, ma di responsabilità e consapevolezza»

CNP: Per noi è tutto interconnesso. Favoriamo una progettazione interscalare e pertanto non ci spaventano i cambi di scala repentini. Non vediamo l’architettura solo come la composizione di forme e materiali che reagiscono in modo duraturo, ma anche come un mezzo trasversale per veicolare contenuti. Sia che si tratti di mostre o manufatti, l’obiettivo è il senso, il significato, il valore del progetto percepito dall’utente finale. Non è sempre facile mantenere coeso il nostro lavoro, ma è gratificante saltare da una scala all’altra e riconoscere che ogni cosa è collegata ad un’altra in questo rapporto. Riteniamo che sia essenziale che tutte le componenti del progetto dialoghino tra loro.