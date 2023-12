«Questi siamo noi». Arte pubblica, una questione di partecipazione

«Queste forme espressive nascono come discipline non convenzionali e non autorizzate, che presentano alcune problematiche quando si trovano ad avere a che fare con un inquadramento istituzionale e spesso si finisce per scontrarsi – spiega Borriello – Noi abbiamo sempre creduto che invece le esigenze si potessero conciliare e che fosse possibile tentare un dialogo, ecco perché abbiamo organizzato spazi di confronto tra associazioni, artisti e operatori culturali, fondamentali per tirar fuori criticità accumulate nel tempo, ma anche un patrimonio di creatività urbana di anni».