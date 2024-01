Dal Senegal all’Italia. Mamadou e l’arte di esprimere la propria (dis)abilità

Nonostante le premesse differenti, un po’ più “avvantaggiate” rispetto ad altri, anche per Diao è stato necessario trovare la propria dimensione di integrazione. «L’inserimento in una società deve iniziare dando la parola alla gente. Così le persone non sono più recluse – conferma – L’espressione artistica e teatrale permette di avere una “mutazione psicologica”: non ci si identifica più come “il disabile”, ma come una persona in grado di fare, agire, di esibirsi su un palco!». Aveva iniziato a dipingere per tenere allenato il braccio che si stava lentamente immobilizzando per poi scoprire un nuovo modo per esprimere la sua interiorità e per sentirsi “altro” rispetto all’etichetta di “straniero con disabilità”. L’evoluzione del suo stile pittorico è andata poi di pari passo alla sua condizione fisica: ricchi di particolari i primi dipinti, più astratti e minimalisti gli ultimi, come «Big Bang - Now - Tomorrow (0 - 1 - ∞) “Time Portal» del 2022. In alcuni casi poi si è cimentato nella tecnica del collage, con carte, dadi, papillon attaccati a tele monocromatiche: «La vita è una scommessa», «Money always WIN» alcuni titoli.