Ovest Ludica, metti una partita a «Kites» in una stazione ferroviaria

Sarò onesto nel dire che sono consapevole di aver interrotto un’intervista ma, dopo che il presidente di un’associazione ludica ti fa notare che sei circondato da trecentocinquanta giochi da tavolo, come puoi resistere dal chiedere di fare una partita? Ecco quindi che in pochi secondi viene aperto «Kites», gioco cooperativo rapidissimo in cui vengono usate sei clessidre colorate per rappresentare il volo di altrettanti aquiloni. I giocatori devono utilizzare a turno le carte in proprio possesso per girare le clessidre, in modo da non interrompere mai lo scorrere della sabbia. Recluto anche Michela, la mia compagna che in quel momento stava scattando le fotografie che trovate in questo articolo. Nella prima sessione di gioco riusciamo a gestire il volo degli aquiloni per oltre tre minuti, tutto sommato non male per essere la prima partita.