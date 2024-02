Da Lione a Bergamo. La resistenza dei valdesi in un film e in un libro

Ma chi era Valdo di Lione? Ricco possidente francese, nel 1174 vive una radicale conversione religiosa che lo porta a spogliarsi di tutti i suoi averi, per dedicarsi, in totale povertà, alla libera predicazione apostolica, in nome di un profondo rinnovamento spirituale. Presto si uniscono a lui altri seguaci (i cosiddetti pauperes de Lugduno, i «poveri di Lione») ma, nel 1184, papa Lucio III condanna per eresia Valdo e i suoi discepoli itineranti. A seguito di questa sentenza, inizia per i valdesi il momento della persecuzione e della clandestinità.