Veronica Raimo, i sotterranei della scrittura

VR: Tutte e due le cose, non si riesce a essere davvero consapevoli rispetto a quello che, di sé, confluisce nella scrittura. Per me il vissuto emotivo, anche del momento, è qualcosa che entra sempre sotterraneamente in quello che scrivo, anche senza rendermene conto. Sono convinta che pure la postura in cui si sta nel momento in cui si scrive, arrivi poi da qualche parte nella scrittura. Tutto porta a raccontare personaggi molto diversi da sé, come è accaduto anche in questo libro, personaggi in cui io non mi rispecchio personalmente, né nelle loro biografie, né nelle loro scelte e atteggiamenti, ma c’è comunque qualcosa di loro che sento mio.